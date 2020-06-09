中選會12日公告高雄市長韓國瑜罷免投票結果，行政院當天就會宣布代理市長人選，知情人士說，蘇揆對代理市長有2大要求，一是延續市政、二是辦好補選行政作業。

政院將即宣布高雄市長代理人選，但外界2階段、3途逕等說法滿天飛，知情人士表示，韓國瑜要不要提訴訟，的確是關鍵點，但不管他提不提，政院都要在公告以後就馬上派代，根本不用考量相關說法，唯一就是以高雄市政考量最重要，其他的考量都是多餘，因為要提訴訟，韓在公告後一個月內都可以提。

基於高雄市民福祉優先的前提，他說，蘇揆對代理市長有2項要求，一是這個人選有責任延續市政，由於怕高雄市政空轉，所以代市長一定要把市政做好；二是因應未來的補選，必需把行政作業做好，這是新任代理市長首要責任。

至於外界質疑，代理市長若是一邊辦選務，一邊選舉，他則說，理論上就算是代理市長，要投入補選時也要辭職或請假，不可能繼續代理、球員兼裁判。

(中時 )