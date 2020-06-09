國民黨高雄市長韓國瑜遭罷免，高雄市長補選成熱議議題。對此，台北市議員游淑慧認為，輸沒關係，但別自亂陣腳，越是困難時刻，越是一步不能錯。她列出「三不一要」，並表示高雄市長補選這一場仗，國民黨不一定得參選，就讓民進黨唱獨角戲又如何？

國民黨文傳會主委王育敏稍早表示，國民黨在高雄補選這一役不會退縮，更不會從哪邊跌倒就失智，將繼續服務高雄市民、扎根高雄，「往補選方向走是現今基調」。

然而，游淑慧稍早在臉書發文列出「三不一要」，並認為國民黨應站穩腳步，別輸了 罷免，又輸了形象與認同。

游淑慧列出「三不一要」為：

一，不要用法律訴訟拖延。

尊重罷免結果，別只為換取遷戶籍時間，讓韓市長、國民黨再受傷害。

二，不要空降選將。

國民黨要省思，為何國民黨永遠無法在高雄找到好的人、對的人？這樣不斷空降多少天兵神將到高雄，反而失去好好在高雄培育在地人才的決心。

三，不要讓民進黨趁亂打劫，更不要讓黨內人士趁亂內鬥。許多風向要看懂背後的誰獲利、誰受傷。

主張江啟臣主席南下補選，只會讓國民黨再失去一席立委席次，而且此舉不但背棄台中選民，高雄選民也不會買單，這叫自毀式戰略。

主張朱立倫市長南下補選，就是逼韓市長和朱市長要背負罵名，提起無正當性的法律戰，爭取時間户籍遷徙（要在投票日前四個月遷戶籍）。

此舉犧牲他們， 也犧牲了高雄市民的市政和權益， 大家背負滿身罵名， 輸了補選也輸了態度！

四，要重拾高雄市民的信任。

要如何重拾對國民黨的信任？靠的是「基層服務」、「在地連結」和「時間」。不是靠法律訴訟、找空降「最強A咖參選」。用法律戰來對抗高雄市民的投票結果，已經是對市民一種挑釁與傷害。而成功空降後，若補選失利？他還願意留在高雄深耕？若總是來來去去，到高雄只為參選，怎麼讓高雄市民信任國民黨？

游淑慧認為，高雄的挫敗與傷口，不要只想用特效藥來治療，更不要想用所謂A咖選將來提振全黨士氣，「國民黨還有多少 這樣的人才可以被消費跟消耗？」她認為，補選這場仗，不一定得參選，就讓民進黨唱獨角戲又如何？她指出，不參與2020， 還有2022、 2024、2026，還有體察許多民眾希望也要罷免各地煽動仇恨的政治人物，「國民黨該思考和超前部署的其他戰場還很多，國民黨不會因為一場補選，未來就缺席高雄的」。

(中時電子報)