花蓮最大稅收礦石開採特別稅，每年課增約9億元，縣府日前送議會逐條審查下才表決通過續徵。位在礦區所在地秀林鄉太魯閣族人，今上午持布條到議會陳情抗議，認為縣府稅收分配不均，部落副主席陳孝文表示，秀林鄉9個村長年飽受環境污染困擾，9億元至少1成要分配給秀林鄉，富士村也要提高回饋金比例，原住民議員田韻馨則痛批，「沙子、飛塵都我們在吃」，對族人相當不公平。

太魯閣族人上到議會陳情，要求將礦石稅收比例提高給秀林鄉。（圖／中國時報王志偉攝）

花縣從2009年起開徵「礦石開採景觀維護特別稅」，每次課徵年限4年， 4年期限於今年6月底屆滿，因府會角力，縣議會上週才在議員逐條審查並表決下通過，每公噸課徵稅額維持70元，但課徵年限從4年大幅縮短為1年。

議員田韻馨希望縣府重視族人聲音。（圖／中國時報王志偉攝）

這筆花蓮最大稅收每年約徵9億元，其中提撥5％給地方鄉鎮公所，5％中的65％約3000萬元給秀林鄉，其餘1500萬元給12鄉鎮分，1鄉鎮僅約100多萬元。

縣議員田韻馨今上午在議會不滿表示，秀林鄉、新城鄉礦區、礦場林立，9億元僅提撥5成，只有3000萬元給撥給秀林鄉，問問鄉民能感受回饋的誠意嗎，此外，秀林鄉位在原住民鄉鎮，不過礦區申請成立卻沒讓族人同意，原住民傳統領域，視原基法為何物？她也認為礦石稅徵收不均，卻強行通過。

太魯閣族人到議會旁聽席上拉布條抗議。（圖／中國時報王志偉攝）

太魯閣族人搭乘兩部遊覽車來到議會陳情，並在議會旁聽席上持布條抗議，族人不滿礦石稅收統籌在縣府，部落會議副主席陳孝文表示，秀林鄉107年只分配2800萬元，去年多一些3000萬元，可是秀林鄉9個村，沒感受到相關建設與回饋。其中亞泥位在富士村內，每年卻只分配60萬元，他要求9億元，至少1半約1億元分配給當地，富士村至少分得1至2兩千萬元，希望縣府聽到太魯閣族人聲音。

縣長徐榛蔚答詢，對於縣府徵收特石稅，是縣府共同開發的自有財源，也接受到中央財政部的支持，無論是礦石稅或土石稅，都是公共財，收入的財源和金額，都是統收統支，中央明文規定統收統支，用在地方建設和教育;，福利，老人及所有的全縣各地建設，徐榛蔚說，全國各縣市對於地方特別稅，是沒有分配給各鄉鎮公所的，在105年議會及縣府，整個協調溝通下，釋出礦石稅及土石稅給各鄉鎮公所，作為大家一起共同讓地方更好。

徐榛蔚表示，礦石稅是針對開採，礦權的取得是經濟部的核准，取的礦權，開採權，就要符合原基法，業者在取得礦權，就要取得原基法，在收礦石稅，是開採的行為，不在原基法的21條規定。礦石稅統收統支，收入按比例分配，這是公共財，不屬於哪一個人。

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(中時電子報)