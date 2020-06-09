不論大人或小孩，把玩危險玩具時，千萬不要對著身體的重要部位操作，以免發生致命危險！廣西省南寧市一位年輕男子，日前網購了一把弓箭想去打獵，結果把玩時，不小心發生失誤，慘被自己「一箭穿心」，最後靠旁人攙扶，胸口插著箭，自己走進醫院求救。

綜合大陸媒體報導，廣西民族醫院在本月6日，收治一名不小心被弓箭射穿胸口的男子，自己走進醫院求醫。患者到院後，醫師初步檢查完發現，弓箭在射進胸口後，距離心臟只有1公分，差點就射穿心臟，但弓箭「把肺刺破，打斷肋骨穿背而出」，所幸這把「穿心箭」，沒有真的刺到心臟跟大血管，最後經過院內緊急手術，弓箭被順利取出，患者並無大礙。

雖染慘被自己「一箭穿心」，但最後順利死裡逃生的男子表示，那把傷人的工件是他自己網購來的，購買是為了想去打獵，結果在放置箭時，不小心誤碰到開關，射中了自己，經過這件事情，他以後不敢再亂碰這麼危險的玩具了。而醫師也提醒，遇到異物刺穿身體時，千萬別任意把異物硬拔出，最後求助專業醫師，以防造成內臟損傷或大失血。

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(中時電子報)