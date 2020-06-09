立法院目前進入休會期間，民眾黨與立院黨團今(9)日共同發出聲明，表示立院第一會期已經結束，蔡政府許多當年的承諾卻沒有得到兌現；立院黨團質疑，蔡英文政府在2016年挾帶高民意成功當選，國會席次也繼續過半，完全執政、完全負責言猶在耳，「但這張名為『台灣價值』的期中考試券，到底能拿幾分？」並列出九大議題，逐一檢討。

民眾黨舉出實例，例如華航正名案，當時交通部長林佳龍挺華航正名，獲朝野各黨一致贊同，然而目前此議題還是不了了之；或是跟銀髮族福利息息相關的長照基金改革，在政府上任後，面對長照基金可能破產的疑慮，照顧型社區恐面臨瓦解，至今還沒提出積極、有效的處理方式。

除了華航正名與長照基金改革，民眾黨也提出居住正義、社會安全、總統交接制度化、藻礁永存、18歲投票、礦業改革與勞動改革等議題，質疑政府從選前高聲疾呼的口號，到選後至現在卻不斷推拖，不願積極處理已承諾的問題，「這樣要如何回應國人的期待？」

民眾黨表示，立院黨團進入國會後承載數百萬國人的期待，「我們會持續監督執政黨，做個不關鍵但稱職的在野黨，因為我們記得民眾對於國家治理的託付，是源於什麼樣的冀望」。

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(中時電子報)