高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨緊接而來的難題，是誰將投入市長補選並打出漂亮一戰，重整百年泱泱大黨在台灣南部的地盤。目前傳出前黨主席朱立倫主動放話「只要黨需要，一定會與黨共同承擔」，與現任黨主席江啟臣互相較勁意味濃厚；但朱是否能順利投入補選，最終關鍵還是在於韓國瑜是否啟動法律戰。

昨日傳出韓國瑜有意配合江啟臣御駕親征高雄市長補選時程，啟動罷免無效法律戰，但該消息一早隨即被江啟臣親信、國民黨副秘書長黃奎博否認。稍晚，江啟臣也表示和韓國瑜見過面，已鎖定適合人選。

由於韓國瑜被罷免票數高達93萬票之多，江啟臣在黨內領導地位備受挑戰。因此，當江啟臣南下征戰高雄的傳聞見報時，黨內外有不少人認為這是「陰謀」，意圖逼迫江啟臣扛起這不可能會贏的戰爭，藉此進一步打擊其競選明年黨主席的正當性。

但對於江啟臣征戰高雄一事，黨內也有大咖持正面意見。國民黨團立院總召林為洲說，「那就做吧！還有什麼好輸的嗎？」新北市長侯友宜則認為，「江主席親征高雄也是一個不錯的選擇」，只要全黨團結，仍有機會贏回高雄。黨內勸進聲不斷，反倒是江啟臣心中早有定見不做冒險的事。

雖然黃奎博力持「主席親征高雄是沒有智謀的」，但朱立倫陣營卻意外主動表示「沒有不承擔理由」，只要黨需要就先遷戶籍，兩方格局高下立判。朱立倫為黨內明星之一，曾挑戰過總統大位，就算現無公職也一度被譏為「邊緣倫」，但其形象良好，仍是國民黨現階段困境中難得的重量級人才。

其實國民黨內點名朱立倫投入高雄市長補選不是第一次，早在5月初就有類似傳聞，當時朱立倫子弟兵、新北市議員葉元之氣得痛批黨中央亂放消息。名嘴李正皓也說，這是江啟臣藉罷韓「一桃殺三士」陰謀。

據藍營人士表示，朱立倫陣營一個月之間的心境有如此大轉變，不只在於外界所說「朱江主席戰開打」這種小格局，而是朱立倫看到高雄民心翻轉劇烈，就差沒把國民黨「拆食落腹」，一定要有人出來阻止繼續失血。

國民黨這幾年最令人詬病的一點，就是黨內無猛將帶頭領導，難得朱立倫這次一改過去溫吞個性，積極展現承擔意願。朱立倫已拔劍環顧，但他投入高雄市長補選的關鍵，還是在於韓國瑜是否啟動罷免無效法律戰，該決定近期應會逐漸明朗。

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(中時電子報)