網紅「Cat紙袋人」日前拍攝「終身VIP！搭捷運再也不用錢！不花錢搭捷運的方法？」影片，教導民眾如何在捷運逃票，北市捷運警察隊認定網紅行為，涉嫌觸犯大眾捷運法第49及50條，但傳喚該名網紅對方卻關機，已寄送通知書約談中。

紙袋人日前拍影片教導逃票，還表示1個月可省下1500元，影片po出後負評如潮，除遭網友檢舉外，北市議員鍾沛君也在議會質詢揭露此事，市長柯文哲獲悉後相當生氣，表示：「應該把他K一頓，肉麻當有趣。」「送到警察局偵辦」。

台北捷運局稍後也發表聲明譴責，並向捷運警察隊報案，北市捷運警察隊表示，該名網紅為27歲的龍姓男子，但手機已經關機，警方另寄發通知書到他的戶籍地，希望他儘快到案說明。

警方指出，該名網紅涉嫌違反「大眾捷運法」第49條「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍之違約金。」以及第50條第1項第4款「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車。」得處新台幣1500元罰鍰，現已持續找人中。

(中時 )