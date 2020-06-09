水滸傳是一部兩岸民眾自小熟讀的古典小說，不少人對書中英雄豪傑的種種事蹟津津樂道，其中，有些特定角色更是為人們所喜愛，80萬禁軍教頭、豹子頭林沖正是其中之一。他的身世令人感嘆，不過對於80萬禁軍教頭可能很多人會有「這到底是什麼官職」的疑問，現在就要為大家揭開謎底。

回顧宋朝時期，軍隊的訓練主要是由教頭、都教頭、巡教使臣等三種官員來負責，教頭的級別最低，都教頭居中，巡教使臣最高；而宋朝武官分級與後世所知道的九個品級一樣，巡教使臣屬於最低的九品武官；因此，林沖擔任的禁軍教頭是九品之下的更下級軍職。

不過，林沖的禁軍教頭還加了「槍棒」兩個字，這表明林沖並非一般的禁軍教頭，可是有一技之長，專精槍棒，分管槍、棒兩種兵器的訓練；同為禁軍教頭的王進，則是專門訓練棍術的禁軍教頭。

那林沖的官位這麼小，為什麼能夠在水滸傳中，對讀者有這麼大的吸引力？這可能是要歸因於他的草莽、霸氣性格；同時，與高俅高太尉的地位懸殊，卻遭到無端陷害也可能讓讀者對其心生憐憫，進而創造一股落難英雄的魅力。

(旺報 )