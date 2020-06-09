立法院民主議政園區，於園內議政博物館及資訊大樓屋頂設置太陽光電系統，年發電量約26萬度、可供70戶家庭年用電，9日舉行啟用典禮。（黃國峰攝）

國家能源轉型，推動綠能發電，立法院民主議政園區，在屋頂建置太陽光電系統，9日舉行啟用典禮，立法院長游錫堃親臨主持，表示地球只有一個，能源取得一定要用自然的方式，太陽能就是其一，而且太陽光電可強化國家能源安全、創新綠色經濟及促進環境永續。

立法院配合再生能源產業發展政策，於位於中市霧峰的民主議政園區之議政博物館（面積約1,112平方公尺）及資訊大樓（約360平方公尺）屋頂閒置空間示範太陽光電系統，主要設備皆為台灣製造，提供台灣再生能源政策的示範場域與宣揚國內綠能產業的優良品質，年發電量約26萬度、可供70戶家庭年用電、年減碳量14萬公斤及相當於種植1萬4仟棵樹木。

游錫堃表示，能源方面，台灣依賴外國進口太多，世界有什麼動亂的話，能源進口就會發生困難，變成國安問題，如果把向國外買煤、天然氣、石油的經費拿來充實太陽能光電系統，我們就能就地取材，不再仰賴國外。

游錫堃接著說，立法院前院長蘇嘉全，就在立法院的鎮江會館設置太陽光電系統，而這次是在台中的立法院民主議政園區設置太陽光電，展現國會對推動綠能的重視，希望全台各地都能用同樣的精神來推動。

(中時 )