台灣大賣場各有擁護者，好市多向來粉絲多，家樂福也有不少死忠顧客。有網友在PTT問卦，想知道家樂福何種食物值得推薦，結果竟意外發現家樂福有一產品超優，直接屌打costco的招牌夯貨。

家樂福是法式大賣場，日前才出手收購頂好超市，受到外界囑目。家樂福有不少自家品牌，受到消費者喜愛。原PO提到，想試試家樂福產品，但不知何者OK。他說，家樂福芝麻湯圓vs桂冠芝麻湯圓，以前沒吃過家樂福，目前覺得桂冠好吃；家樂福冰淇淋vs杜老爺超級/enjoy冰淇淋，也沒吃過前者，但不敢買，他求問大家，還有什麼家樂福產品可一試。

一票網友聞言熱心推薦，意外都說烤雞有夠讚，甚至拿來和好市多雞一較高下，「烤雞屌打costco」、「烤雞兩間都吃過，確實覺得家樂福的醬汁比較香」、「家樂福烤雞比costco好吃，之前打烊前去買，一隻才99元」、「整隻烤雞可以買」、「烤雞.麵食CP值很高」、「聽說烤G不錯」。

另外，家樂福也有其他亮點產品，「我家福樂冰淇淋超讚」、「原味希臘優格 每次都買不到」、「番茄義大利麵不錯 真心推薦」、「比較常買的 大概就麥片 冷凍水餃 熟鍋貼 粿仔條 細拉麵」。

(中時電子報)