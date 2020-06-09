台鐵局長張政源今日表示，去年營收達到253億元，為歷史新高，其中附業收入為53億元，占比20％，今年上半年行車異常事故大幅減少，準點率高達9成5；未來將推動《鐵路法》修法，爭取鐵路旅遊費率鬆綁解禁，推出鐵路旅遊票價差別費率。另外台鐵新購通勤電聯車首批將在今年9月交車。

6月9日是鐵路節，台鐵局往年會在各車站舉辦活動，今年因疫情取消，但台鐵133週年表揚大會照常舉辦，表揚5名「台鐵之友」、8名「優良志工」、40名「服務績優員工」及10名「服務資深40年員工」，今年特別的是要表揚防疫天使，為防疫需要，首開其例招募443位防疫天使，特別推舉10位接受部長表揚，感謝他們共同抗疫。

張政源說，元旦開始，台鐵承受強大疏運需求及疫情影響，考驗同仁應變跟動員能力，全省239個車站、1000列次、50幾萬旅客出入，欣慰沒有成為防疫破口。

張政源表示，去年台鐵營業收入達253億元，創歷史新高，其中附業收入50.95億元，較前年成長2.57％，另外，去年重大事故及一般行車事故也創下了歷年新低，今年1到4月行車異常事件也較去年同期大幅降低，列車準點率也大幅提升至95.3％。

張政源說，未來鐵路旅遊也是重要工作2022年定位鐵路旅遊年。鐵路法第21條解禁，爭取台鐵對鐵路資產的處分權、推產鐵路旅遊費率鬆綁解禁，方案已陸續完成，將送交通部，希望下個會期通過、配合交通部前瞻2.0計畫，有10大項目、600多億元經費，讓台鐵下一階段2.0發展更周全、配合行政院推動大南方計畫，台鐵有10項目將加入大南方計畫，將配合交通部、行政院努力。

林佳龍說，希望解決第四代票務系統，對於所有搭乘者來講，如何一票暢行無阻，得到所有服務，是未來智慧運輸很重要一部份；2022鐵道旅遊年是個驗收，需要尋找好的商業跟營運模式，讓觀光客，尤其是國外來的遊客，以雙鐵為主軸，四通八達，把旅遊產品透過區域觀光聯盟，帶動台灣觀光立國。

(中時 )