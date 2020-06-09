中央宣布疫情解封，麗寶樂園渡假區的馬拉灣將於6/13開園，成為今年全台首座開放的水上樂園！防疫新生活，麗寶推出「安心玩水五妙招」，打造安心戲水環境；歡慶馬拉灣20周年，6/13至6/30，馬拉灣、摩天輪兩人同行第2人只要20元，搶攻解封旅遊人潮。

為確保馬拉灣防疫方針能有效保障遊客衛生安全，麗寶樂園渡假區發函詢問衛生福利部疾病管制署針對馬拉灣的防疫建議，疾管署回應指出，目前尚無證據顯示新冠肺炎會透過戶外水域遊憩設施池水傳播，並建議池水與周遭環境依規定維護加強消毒、保持社交安全距離、監測水質餘氯含量、執行實聯制、保持空氣流通等措施以加強園區防疫。

歡慶馬拉灣20周年，今年將有一系列的特殊活動與票價優惠，6/13-6/30期間兩人同行玩馬拉灣或搭摩天輪，第2人只要20元，需搭配一人於現場票亭購買全票，還有每年的經典活動比基尼月優惠。凡中午12點前穿著三片式比基尼或三角泳褲購票入園，即享199元票價，邀請民眾一起來感受最清涼好玩的「馬拉20 cool浪慶典」!

(工商 )