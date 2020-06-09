端午節即將到來，新北市衛生局近日積極抽驗市售粽子的安全，卻發現新莊某攤販在鹼粽中添加硼砂，最嚴重恐導致食用者休克，現已將該攤販函送地檢署偵辦，最高可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，其他抽檢的食品則全數合格。

據了解，過去許多業者製作鹼粽時，會添加硼砂以增加口感，並防止粽葉沾黏，但近年研究證明，硼砂經胃酸作用後，會轉變為硼酸累積人體，輕者將食慾不振、消化不良，嚴重恐造成嘔吐、腹瀉和休克等鎮狀，早已禁止使用。

新北市衛生局在端午節前大清查市售粽子，檢查包粽餡料、乾貨和甜辣醬等是否合格，檢驗動物用藥殘留、農業殘留、防腐劑、漂白劑和非法添加物等，新莊自強街某攤販的鹼粽則被驗出硼砂。

該攤販喊冤表示，自己趁著節慶時做小量鹼粽販售，不知道添加硼砂違反，衛生局現已將他函送地檢署偵辦，最嚴重可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬以下罰金，

衛生局也呼籲，食品製造業者，勿使用未經中央主管機關許可添加物外，於製程使用食品添加物時，也應確實遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的規定。

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(中時電子報)