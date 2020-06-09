北市卓姓男子酒後偷開垃圾車「逛大街」，9日凌晨2點多沿著新生北路往北在中山北路5段、7段的巷弄內，途中連撞21輛汽、機車，以及2處民宅圍牆，1處公車站牌，最後因垃圾車熄火不能發動，卓男因而被趕來的警方逮捕，經抽血換算呼氣值為1.0mg／L，卓竟稱完全不記得，警方則慶幸，活動大鐵塊在路上橫衝直撞，老天保佑才沒人受傷。

卓姓男子酒駕後胡亂駕駛，導致士林某社區內的民宅外圍牆被毀。(士林分局)

卓姓男子酒駕後胡亂駕駛，附近機汽車輛均造受撞毀。(士林分局)

30歲卓姓保全員在林森北路酒吧飲酒，結束後在新生北路2段偷竊1輛垃圾車，並沿著中山北路5段740巷往北行駛，經過中山北路7段81巷，半個多小時，撞擊21輛停放路邊的機車，擦撞2處民宅圍牆、1處公車站牌，駕駛還不肯罷手，最後再中山北路7段190巷內熄火，卓還不斷的點火想要繼續駕駛，被趕到的員警制止。

卓姓男子酒駕後胡亂駕駛，附近公車站牌被撞毀倒地。(士林分局)

酒醉男行竊垃圾車 撞爛客車與圍牆(士林分局提供)

凌晨1點多，清潔員收垃圾收到一半發現車被人開走立刻報案，警方沿途找車，當卓駕車撞擊路邊停放車輛後，士林警分局接獲民眾報案，立刻展開圍捕，直到垃圾車拋錨，卓還仍不願配合，經送醫採集血液後，依公共危險等罪移送法辦。

(中時電子報)