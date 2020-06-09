工業電腦廠勁豐（6577）今（9）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積發放案，決議以盈餘配息4.75元、資本公積配息0.25元，合計配息5元。展望今年，雖然營運銷售成長具挑戰性，但仍維持審慎樂觀看待。

勁豐2019年合併營收18.74億元，年減0.93％，仍創歷史次高。毛利率28.35％、營益率13.91％，優於前年26.41％、11.46％。稅後淨利達2.06億元，年增達10.93％，改寫歷史新高。每股盈餘（EPS）5.4元，優於前年4.87元，亦創IPO以來新高。

勁豐2019年營收略降、但獲利反向創高，主要受惠毛利率較高的醫療產品出貨增加。去年嵌入式控制系統營收8.21億元，年增0.63％，醫療用觸控顯示器5.57億元，年增16.54％。特殊應用顯示器3.55億元，年減26.1％，其他產品1.39億元，年增20.53％。

勁豐2020年5月自結合併營收1.54億元，月增8.41％、年增2.23％，改寫同期新高。累計1～5月合併營收7.19億元，年減1.21％，衰退幅度較前4月2.11％收斂。首季稅後淨利0.57億元，季增7.42％、年減1.9％，每股盈餘（EPS）1.49元，改寫歷史第3高。

展望今年，勁豐董事長杜懷琪在致股東報告書中表示，去年中美貿易戰已啟動一波製造業外流，新冠肺炎疫情進一步加快製造業分散生產基地規畫，將人力需求降低的工業自動化與機器人，仍是製造業主要考量。

杜懷琪指出，勁豐著眼針對特定用途市場，提供客製化產品研發生產，加強海外通路布建以拓展業務，強化海外行銷客戶管理服務、參與客戶先期設計，持續開發高附加價值產品。依各產業及市場供需、客戶預計目標，認為今年營運成長雖具挑戰、但仍審慎樂觀。

法人指出，新冠肺炎疫情延燒全球爆發，帶動客戶對勁豐醫療產品下單增加，主要包括呼吸器、插管、生理監視器等3類產品。嵌入式控制系統則受疫情影響較大，但上半年向來為需求淡季，對營運影響程度相對有限，下半年需求需進一步觀察疫情發展狀況。

(時報資訊)