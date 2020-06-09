大陸人大通過港版國安法草案，在野黨及台港民間團體，疾呼蔡政府應修正「港澳條例」具體提供港人庇護，部份台灣的公民團體，今與香港邊城青年前往總統府前召開記者會，強調香港若淪陷，台灣就是下一個，呼籲蔡英文總統要盡速完成「港澳條例」的修法，建立香港人移民台灣的完整管道，與港人共同反抗中國帝國主義擴張。

「港澳條例」第18條規定，對於因政治因素而導致安全、自由受緊急危害的港澳居民，我方得提供必要援助。由於條例並未進一步論述如何提供援助，或可提供哪些必要援助，因此，修正補強「港澳條例」，不僅成為國民黨、時代力量、民眾黨等在野黨積極促成的重點，包括台港的民間團體，近日也出面疾呼修法。

為力促蔡政府啟動修法，香港邊城青年、台灣青年民主協會、台灣人權促進會、台灣公民陣線，及支援香港抗爭者的台灣義務律師團，今集結在總統府前召開記者會，宣布將在6月13日發起「抗爭未完，台港同行」晚會，號召台灣民眾支持香港民主運動，也督促蔡政府盡速補強「港澳條例」。

支援香港抗爭者的台灣義務律師團發言人林俊宏指出，希望政府能接受民間版的「港澳條例」修正草案，在有監督機制的情況下，確保政府能確實保障來台的香港抗爭者。

林俊宏向台灣喊話說，面對中國迫害人類文明，台灣不只要有道德上的關心，由於台灣本身也是不斷被進逼、進攻的目標，香港如果淪陷，下一個就是台灣，所以台灣的朋友碰到這樣的狀況，務必協助香港朋友保護他們的土地，保護人民對自由、民主、人權的信念，不應該容忍中國繼續破壞人類的文明，不該讓極權的中國繼續擴張。

台灣公民陣線發言人江旻諺則說，613晚會的四大行動主張，就是「反抗中國帝國主義擴張，香港是香港人的香港」、「正視國安惡法，完備援助機制」、「拒絕香港黑警與紅色資本入境」、「為因應香港移民做好準備」，要號召台灣民眾持續支持香港民主運動，也要邀請移居台灣的港人參與，共同對抗中國帝國主義擴張。

「撐香港就是撐台灣！」江旻諺說，只要香港能成功抵抗中國的侵略，對台灣來說也將有更安全的未來，因此台灣政府應該支持香港的抗爭，並提供庇護機制；同時，別忘了香港有一大批的政務官與黑警，已經遭到中國控制，成為集權香港的幫兇，因此蔡政府也應該立即嚴禁這些香港官員及港警入境台灣。

江旻諺強調，希望台灣可以為「因應更多香港移民」做好準備，畢竟根據民調顯示，目前有6成以上的港人有移民意願，因為面對打壓，移民就是逃難政治迫害的最直接管道。因此，蔡政府除了庇護政策，也應該建立港人移民的完整管道，讓抗中的社群順利融入社會，以對抗中國社群的建立。

(中時 )