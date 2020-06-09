美國總統川普日前為了展現動盪時期的領袖形象，在白宮正被聲援非裔佛洛伊德遭白警不當執法致死的示威群眾包圍時，臨時決定赴遭示威人士縱火的聖約翰教堂拍「形象照」，但執法人員為了替川普開道，動用催淚瓦斯驅散和平示威者，引起全國眾怒。對此白宮表示，白宮對於聯邦執法人員強行驅散民眾的方式，「不會感到遺憾」。

據《國會山莊》報報導，白宮發言人麥肯雅妮（Kayleigh McEnany）表示，8日表示，白宮在這一部分並未有遺憾，「我已指出，許多決定並非在白宮內做出，這是巴爾（司法部長）做出此一決定，當時警方傍晚見到拉法葉廣場（Lafayette Square）出現暴力行為時，也獨自作出驅散民眾的決定」。

麥肯雅妮再次支持警方動用催淚瓦斯驅散民眾，並聲稱警方先前已發出3次警告，但抗議群眾仍對執法人員扔擲物品，「這是無法接受的，警方的行動是基於他們當下有必要做出如此反應」，「我們的立場與他們的行動一致」。

麥肯雅妮也指出，從聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）遭抗議群眾縱火，以及示威者從路旁拾起磚塊扔擲的影片，可暴力示威者是混在和平示威者之中；她也指出，這些意外導致了白宮決定要將安全範圍擴大。不過報導指出，該報記者並未在現場目擊到有人對執法人員扔擲物品，只有示威者不斷對他們吐槽與發噓聲。

不過對於川普「不請自訪」赴聖約翰教堂，也引起宗教人士反彈。華盛頓聖公會主教區主教芭德（Mariann Edgar Budde）也對川普的不請自訪表示譴責，並稱總統未經過許可，就以轄區內的教堂為背景，「這不僅傳達了違背耶穌的教義，還有我們教堂所代表一切的訊息」。

(中時電子報)