罷韓案通過，外界關注國民黨接下來推出的高雄補選人選，前新北市長朱立倫也被點名。國民黨立委林奕華今天表示，若被點到的人都因某些原因而說不適合，將打擊支持者心理，在國民黨低潮時刻，沒有人能在補選中缺席，「不管是朱立倫或其他人，都應該拿出擔當」。

罷韓案過關，黨中央啟動尋覓補選人選工作，若高雄市長韓國瑜確定未提罷免無效訴訟，國民黨傾向找年輕、有爆發力且形象清新的在地人選，若韓國瑜提出罷免無效之訴，就有可能替黨中央爭取時間，找尋外地奇兵人選，包含黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫等人都被點名。

對此，國民黨立委林奕華上午受訪表示，這段時間被點名的國民黨人真的蠻多的，在國民黨低潮時刻，沒有人能在這場市長補選中缺席，不能說因為戶籍不在高雄或者沒有興趣作為託辭，「不管是朱立倫或其他人，都應該拿出擔當」，不過自己沒有私下和朱立倫聊過。

林奕華說，任何被點名的人都說願意為高雄補選而戰，代表低潮時刻黨內團結一起，讓外界看到我們的氣還在，要呈現出願意和黨中央、高雄市民站在一起的感覺。

林奕華指出，如果被點到的人都因某些原因說自己不適合，將對支持者心理造成打擊。她強調，黨中央近日會對補選人選有所決定，任何政治發展要長期經營，抄短線不是好方法，再辛苦都要咬緊牙根謙虛以對。

(中時 )