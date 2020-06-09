農委會主委陳吉仲（前右三）、立委蘇治芬（前右一）實勘受雨害的玉米，台南農改場嘉義縣朴子分場長游添榮（前右二）診斷玉米受損狀況。（許素惠攝）

玉米受雨害嚴重，不但未飽穗，而且尾端腐爛。（許素惠攝）

雲林縣農作雨害嚴重，農委會主委陳吉仲上午與立委蘇治芬下鄉勘災，發現各鄉鎮花生災損嚴重，而褒忠的玉米也因大雨侵襲倒伏，引發紋枯病等雪上加霜，全鄉損害超過20％，今日下午就將公告全縣花生、褒忠鄉玉米納入天然災害現金救助之列，花生每公頃2萬4000元，玉米3萬6000元。

「番麥不論大欉小欉，只要遇到下雨就去了了！」林姓農婦向陳吉仲等人反映，拔下幾根剝開殼葉，發現尾端幾乎都腐爛，結粒不完整，甚至有蟲。農民梁昆金無奈嘆「這期收不了多少了」。

台南農改場嘉義縣朴子分場長游添榮診斷，玉米株長到約1至1.2公尺時，遇到大雨土軟風襲倒伏再往上長，因為日照不足，所以難以飽穗，加上紋枯病侵害，一定影響收成。

陳吉仲當場宣布褒忠鄉玉米和全雲林縣的花生都納入現金救助。有農民反映許多人花生在雨前就採收了，是否可以以轉作單做為申報災損的依據。

立委蘇治芬指出，如果實際有災損才申報，若收成不錯沒有損害，就毋需申報，天然災害現金救助不是人人有獎。

褒忠鄉長陳建名說，鄉公所超前部署，已完成花生災損現勘，呼籲農民在10天內快到公所申報，玉米也會加速腳步實勘。

(中時 )