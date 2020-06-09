台積電股東會今（9）日登場，小股東關注近期華為海思受限美國禁令是否影響台積電，董事長劉德音表示，如果沒有海思訂單，台積電很多客戶能填補空缺，一旦發生希望能很快補上。

據鉅亨網報導，面對股東提問，若台積電無法承接華為海思訂單，是否影響明年業績表現；對此，劉德音回應，台積電有很多其他客戶，能填補這塊產能空缺，不過他說，希望這件事不要發生，但若發生，應該很快能補上缺口。

劉德音也強調，台積電藉由與美國半導體設備業者合作，才能保持先進技術領先的地位，面對大國抗衡，能發揮最佳抵抗力，以及維持公司價值，他直言「短期內不會改變使用美國半導體設備來生產」。

美國政府上月中旬祭出口新禁令封殺華為，提到若未獲得美方特許，不可使用美國軟體或半導體設備生產晶片給華為。

工商時報報導，台積電因沒有取得美國政府許可，120天後無法出貨給華為海思，所以將華為海思原本預訂的第4季先進製程產能開放給其他客戶，包括蘋果、高通、聯發科、超微等4大客戶立馬追加下單，因此台積電第4季7奈米產能將維持滿載，5奈米利用率亦維持高檔。

(中時電子報)