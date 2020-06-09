韓國樂天超市(LOTTE Mart)日前宣布將在2025年前淘汰50％一次性塑膠包裝，成為亞洲第一家承諾減塑超市，然而我家樂福、統一集團等跨國大品牌，連超市龍頭全聯至今都缺乏具體減塑目標和計劃，以致於臺灣目前還沒有真正的減塑超市，減塑的決心和實際表現落後一大截。

綠色和平(Green Peace)表示，根據統計，2013年全球的塑膠包裝使用量約有7800萬噸，預計在2050年將增加到3.18億噸，2019年11月臺灣如711、全聯、統一、好市多等9家超市超商的塑膠包裝使用狀況與減塑表現，皆因為未曾盤點使用塑膠包裝的總量，故缺乏全面的減塑計劃和減量目標。

綠色和平指出，由於流入海洋的垃圾大多是陸地上的塑膠包裝，而民眾日常生活中最常去的超市超商等零售量販通路，往往都是塑膠包裝垃圾的重要來源之一。

韓國樂天超市不僅公開表示將在2025年減少一半的塑膠包裝和材質，也將進一步針對自有品牌制訂「7大友善環境包裝準則」，其中包括採用可重複使用的包裝和去除塑膠標籤，今年1月樂天超市已汰換自有品牌瓶裝水上的塑膠標籤，預估減用了4.3噸塑膠，6月底也規劃在熟食小菜區試辦自備容器優惠和重覆使用容器機制，逐步淘汰不必要的塑膠包裝。

綠色和平專案主任羅祖珍表示，據調查統計發現，超市超商有近8成的生鮮商品使用塑膠包裝，即使部份包裝聲稱可以回收但絕大多數仍淪為一次性塑膠垃圾，無法達到減塑目的。

韓國樂天超市是繼美國巨鷹超市、英國英伯瑞超市之後，為亞洲第一個承諾減塑的超市，而臺灣零售通路包含全聯以及統一超商在內的9家超市超商，目前仍未公開具體減量目標和整體減塑計劃。

(中時 )