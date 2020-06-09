「玖壹壹」成員洋蔥8日生日，他與女友黃怡萱及朋友一起出遊去宜蘭歡慶生日，女友在IG寫下「祝胖子第9個（吧？）生日快樂，這張我看起來還可以，所以特別發一下。」並秀出兩人共進晚餐的甜蜜合照，閃瞎眾人，被問到女友送什麼禮物？洋蔥說：「只要她請我吃飯就很滿足了！」

兩人愛情愛情長跑7年，感情穩定，29歲的洋蔥，除了演藝事業有成，也積極拓展副業，近來一連開設「搖錢樹」酒吧、「潮盧」滷味店，他希望全力衝刺事業，提供女友更好的生活，預計35歲之後再結婚，女友也很支持他的決定。被問到今年生日願望，洋蔥說：「第一、今年發片順利，第二、公司賺錢，所有藝人都有好的發展，第三、不能說出來，默默放心底。」

今年受疫情影響，許多活動商演皆延期，玖壹壹利用這段日子籌備新歌，洋蔥今也預告，6月18日有新歌要上架，其他就準備專輯製作，還有每個月規劃的週邊商品，有些計畫還在進行中，接下來會讓大家知道。

(中時 )