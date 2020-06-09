受到新冠肺炎影響，巴塞爾藝術展取消今年已自6月延至9月舉行的巴塞爾展會，中國嘉德也取消7月份的春拍，而將春、秋二拍合併，預計10月於香港會展中心舉槌。

巴塞爾藝術展全球總監Marc Spiegler表示：「我們非常意識到我們藝廊正面對前所未有的挑戰及經濟困境，而我們亦相當希望於9月成功舉辦展會來支持藝術市場的復甦。不幸的是我們面對的不確定因素仍然非常高。所以對於巴塞爾展會來說最佳的未來方向是於明天6月舉辦一個藝術界期望的一貫卓越國際質素展會，而我們亦會繼續發展我們的數碼平台及舉辦即將來臨的邁阿密及香港展會來支持我們的藝廊。」

中國嘉德（香港）總裁胡妍妍女士表示：「由於新冠肺炎疫情帶來的相關旅遊限制措施，考慮到客戶利益，我們決定取消7月份春拍，並將春、秋二拍合併。」改於10月進行，此外她指出：「我們將突破原有傳統拍賣框架，以結合線上、線下等多樣方式，策劃並推出各個藝術板塊的展銷會、私洽服務，以及拍賣等等多重活動。」

巴塞爾藝術展為巴塞爾展會參展藝廊而設的網上展廳將於2020年6月19日至6月26日開放，並於2020年6月17日至6月19日進行預展。下一屆巴塞爾藝術展巴塞爾展會將於2021年6月17日至20日舉行，並於2021年6月15日至6月16日進行預展。

(旺報 )