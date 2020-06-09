新北市長侯友宜與在運動公園嬉戲的學童開心地一起同樂。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜與現場國高中同學一同挑戰籃球比賽。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜致詞時指出，這是新北公園改善計畫的第21處。（吳康瑋攝）

迎接後防疫時代，新北市瑞芳運動公園於9日落成啟用，邀市民運動增強抵抗力， 新北市長侯友宜指出，這是一個全民化的公園，更是新北公園改善計畫的第21處，他說，新北將在年底前完成50座的特色共融公園，以及3座的全民化公園，滿足所有年齡層運動需求。

侯友宜指出，瑞芳區運動公園內有規劃親子共融式遊具、成人體健設施，運動天幕籃球場更是周邊學校運動場的延伸，不管是學生上體育課、辦理地區型或校際籃球賽都是非常適合的選擇，更為瑞芳民眾增加戶外運動的好去處，他說，公園也提供長輩一個散步的好地方，市府致力滿足所有年齡層運動需求，打造新北市人人愛運動，變成一個全民運動的好城市。

體育處表示，瑞芳運動公園位於瑞芳區員山子路及蛇子形路交叉路口，佔地面積1萬3,830平方公尺，全區環園步道採融合自然地景，呼應原有山勢地形設計，運動天幕的設計以當地自然美學瑞芳地區特有「大冠鷲」為發想，圓弧造型象徵展開的雙翅，守護山林，也照顧來休閒運動遊憩的人們。

體育處指出，瑞芳運動公園啟用後，成為東北角區域最新景點，民眾到九份、金瓜石旅遊時，多了安排行程的新選擇，另外公園前有瑞侯自行車道及淡蘭古道，可串聯成適合親子同樂的低碳運動旅遊路線，相關新北市體育活動資訊可至「新北運動聚點」粉絲團查詢。

(中時 )