被破壞的絲瓜藤，因為養分無法傳遞有些葉子與絲瓜已經開始枯黃。(吳建輝攝)

農民看著掉下來枯黃的絲瓜相當痛心，表示自己也沒有與人結怨，再過三天就要採收了，竟然被破壞成這樣。(吳建輝攝)

也有部分絲瓜因為缺少瓜藤輸送養分，已經來不及長大。(吳建輝攝)

彰化縣埔鹽鄉角樹村一名張姓農民，７日上午興高采烈的到他的絲瓜田巡視時，發現他辛苦種植的絲瓜有枯萎的現象，巡視後才發現瓜藤竟遭砍斷，張姓農民表示，他種植的絲瓜田有2、3分，目前絲瓜價格高昂，1斤約30元，認為是有心人士刻意破壞，警方獲報後目前已掌握特定人士，積極偵辦。

張姓農民說，前一天晚上巡田的時候還好好的，一叫醒來就發現被破壞，被割斷的瓜藤都沒有用了，因為養分就不能輸送到上面的絲瓜，葉子與絲瓜已經開始枯萎，不知道是現在價格較高其他農民眼紅，故意來破壞還是怎麼樣，初估損失約20萬元左右。

農民看著掉下來枯黃的絲瓜相當痛心，表示自己也沒有與人結怨，再過三天就要採收了，竟然被破壞成這樣，現在因為絲瓜價格高昂，最近他晚上也會到絲瓜田巡視，深怕小偷來偷絲瓜，但沒想到還是防不慎防。

埔鹽鄉長許文萍，農民辛苦栽種的果實，就這樣被有心人士直接砍斷破壞，不管有什麼深仇大恨，呼籲民眾要理性面對，這樣不僅讓農民損失慘重，自己也可能要面對相關法律責任，得不償失。

埔鹽分駐所所長陳勝文表示，７日張姓民眾有到派出所報案，表示其絲瓜田大約70株絲瓜藤遭人破壞，經詢問後，張姓農民認為是之前與要幫他賣絲瓜的農友發生嫌隙，也有提供可疑車輛的監視器畫面，目前警方已掌握特定人士，將依毀損等罪嫌全力偵辦。

(中時 )