NBA復賽之後，湖人球星詹姆斯(LeBron James)有機會奪下本季助攻王，他今年35歲，將會以場均10.6助攻成為史上「生涯首奪助攻王的最年長球員」。由於詹姆斯是全職前鋒，這在聯盟是極為罕有的，前一個前鋒助攻王是72年前的Howie Dallmar。

史上最年長的助攻王是奈許(Steve Nash)，他在2010-11球季以37歲之齡刷新史塔克頓(John Stockton)的紀錄(34歲)，詹姆斯有機會加入兩位前輩的紀錄榜。歷來唯一拿到助攻王的中鋒只有張伯倫(Wilt Chamberlain)，那是以該季(1967-68)總數而非場均數字計算，可怕的是張伯倫還順便拿了籃板王。

身為全能型球員，詹姆斯這類頭銜非常少，生涯只有1次得分王，沒想到在生涯晚期可以拿到助攻王，也要多虧隊友「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)在前線的強大攻擊力。目前助攻排行榜居次的崔楊(Trae Young)場均9.3助攻，詹姆斯可望成為史上第2年長與第2位前鋒助攻王。

(中時電子報)