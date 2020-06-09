副總統賴清德9日上午到殉職鐵路警察李承翰父親靈前祭拜，並安慰家屬。（呂妍庭攝）

副總統賴清德9日上午到殉職鐵路警察李承翰父親靈前祭拜，臨走前與嘉市地方民代致意。（呂妍庭攝）

殉職鐵路警察李承翰母親再次呼籲政府重視警察執勤安全。（呂妍庭攝）

副總統賴清德9日上午到殉職鐵路警察李承翰父親李增文靈前祭拜。（呂妍庭攝）

副總統賴清德9日上午到殉職鐵路警察李承翰父親靈前祭拜，面對李母再次呼籲政府重視員警執勤安全，賴清德除安慰李家人，也說總統蔡英文和他都很關心警察的權益，更提到有類似病症的人應好好接受治療，陪同的立委王美惠也說，如果每次出事就說自己有病，對社會公平正義說不過去，希望立院同事能不分黨派一起來修法。

賴清德近中午在王美惠、立委蔡易餘等陪同下，抵達李父李增文的靈堂前，賴清德先向李母致意，接著走到李增文靈前祭拜，短暫與李母張秀珍等家屬對話後，停留約10分鐘離去。事後王美惠轉述，李母表示兒子被鄭姓男子殺死，對方卻被判無罪「不能接受」，加上先生因此抑鬱而終「內心很甘苦」，看到承翰同學、同事三不五時就來幫忙，將心比心，希望警察執勤安全能獲得保障。

王美惠說，賴清德表示蔡英文也很關心李承翰的案子，特別請李母節哀、堅強，並提到類似精神疾病的民眾應好好接受治療，因8日才發生高雄市楠梓警分局4名員警執行精神病患強制就醫戒護卻遭病患持刀棍攻擊事件，王美惠承諾會與立法院不分黨派的立委一同努力，趕快修法，以保護警察的安全。

(中時 )