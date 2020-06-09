時力立委陳椒華今日陪同TRF（目標可贖回遠期契約）受害者，於立法院時力黨團辦公室召開記者會表示，日盛銀行在未釐清TRF爭議下，竟提異地訴訟，跑到大陸控告TRF受害者。金管會應硬起來有所作為。金管會銀行局副局長黃光熙回應，會再進一步了解。

陳椒華指出，日盛銀行在TRF上的爭議包括：沒有交代權利金、不當平倉，製作假的會議紀錄等等，金管會應落實一案一罰。而金管會不但不罰，還坐視民營銀行去大陸進行異地訴訟，難道要讓台灣的金融訴訟變成大陸法院管轄？

TRF受害者林品雅表示，國民黨立委曾銘宗在105年10月12日時，已開過協調會並達成共識：「和解、調處、仲裁期間內，銀行不得抽銀根及提起法律追訴」。民進黨立委林岱樺亦於105年12月8日協調會上，要求銀行行使權利不得影響企業正常營運，並由金管會轉知銀行公會與各家銀行。

林品雅說，即使經過藍綠立委的協調會議，卻仍收到日盛銀行提起異地法律訴訟，主張票據糾紛並凍結旗下公司資產股權，嚴重影響企業正常營運。

林品雅指出，當初在金融交易總約定書上載明，有關金融商品交易爭議，約定第一審管轄法院是台灣台北地方法院。但日盛銀行卻跑到大陸去提告。且依照我國《票據法》，本票訴訟管轄法院應該依照付款地，也就是台北地院，日盛銀行卻故意不依照本國法令程序，刻意造成企業訴訟的不方便。

黃光熙回應，自2014年銀行發生TRF缺失後，金管會陸續都有對銀行作出處分，並沒有偏袒銀行。而沒有一案一罰，是因為銀行在執行業務上，有重複性和連續性，所以是用一次性裁罰，或依情節輕重裁處，而裁罰額度也拉高到5千萬。但日盛銀行此案確實尚未了解，將會要求銀行說明。

(中時 )