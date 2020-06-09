瑞磁生技(ABC-KY)(6598)今日以每股48元承銷價上市，股價跳空開高為105元，盤中股價最高衝上110元、漲幅達129%，蜜月行情十分強悍。瑞磁生技創辦人暨總經理何重人博士樂觀看待包含腸炎、呼吸道及COVID-19等自行開發生產的診斷試劑銷售成長，以及數位生物條碼授權業務的成長，今明兩年營運均正向看待。

瑞磁在自行開發生產的分子診斷試劑方面，已取得美國FDA許可17項腸炎、20項呼吸道等多元分子體外診斷試劑上市，目前正逐步推廣至美國中大型醫院，近期開發的COVID-19檢測試劑也向美國FDA申請緊急使用授權，有機會於近期取得美國EUA授權，且預計今年第4季將推出真菌診斷套組上市；另在數位生物條碼授權業務方面，動寵物檢測領域的領導廠商的量產驗證逐漸接近尾聲，自體免疫檢測領域的珠海麗珠集團也已取得中國大陸FDA的許可上市，預期都將為瑞磁生技的營運增添動能。瑞磁去年腸炎試劑下半年才上市，帶動試劑業務從零增至3千多萬元；今年在上呼吸道、新冠病毒檢測試劑陸續上市的情況下，試劑業務將較去年明顯增加，今年首季營收5141萬元、年增97％，試劑貢獻不小。

(時報資訊)