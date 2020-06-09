來自台中的1名男網友在PTT上表示，他曾經在交友軟體上心儀1名熱褲妹，因男網友對她深感興趣而相約共進午餐。然而，當熱褲妹從公車下來後，男網友瞬間呆坐在椅上，不驚懷疑這真的只是「微肉」嗎?女子身型碩大豐腴，還點了1碗特大拉麵。男網友為了不使得熱褲妹受傷，他使出4步驟來藉機遠離飯局，讓熱褲妹沒能講出1句話而瀟灑離去。

男網友表示，自己1年前實在過於寂寞，在網路看到1位令自己心儀女子，據女子資料得知，她是身高160，體重55公斤並聲稱自己微肉，因此他進而主動相約女子共進午餐。當天，他開車前往赴約餐廳，女網友則回覆說她將乘坐公車前去，由於男網友早到先行作在餐廳前等待，歷經15分鐘等待後，他從餐廳的玻璃窗外看到1名小腿比擬他大腿，體型碩大豐腴，並逐漸往他的位子走去，最傻眼的是女子自信十足穿著熱褲黑T前來赴約，還點了碗特大量拉麵，他整個傻言無語心想，怎麼當初想的都不一樣。

男網友當下認為應當是打退堂鼓的時候了!他將4大步驟逐一說明，起初需要先行下載line來電鈴聲，再來將其設定為鬧鐘鈴聲，然後設定特定時段，最後就可見機行事的趕緊逃離現場。當男網友與熱褲妹吃飯到一半時，他自行設定的鬧鐘已經響起，他開始獨角戲的回答：「蛤？他怎麼了？啊人有受傷嗎？狀況怎麼樣？那現在你們在哪邊？我現在...嘖，我在外面...」。電話結束後，男網友立即回到餐桌前，向熱褲妹表示朋友出車禍，需要趕緊過去，也不需等熱褲妹說什麼，男網友就假裝緊急狀態趕緊離開現場。

網友紛紛留言稱讚，並認為這是個遇到不喜歡對象，可以逃避的好方法。「筆記記下來，以後遇到不喜歡的男生也可以這樣做，哈哈」、「搞不好那160也是對方先找來試探的如果是帥哥本尊才出現」、「我是叫朋友打電話給我，不過對方太會吹了，我直接把朋友的電話掛掉」。

(中時電子報)