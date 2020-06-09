中職樂天桃猿隊在6月的「想見你」企劃，邀請「八三夭」樂團於本周日（14日）桃園球場開唱，這是自疫情影響以來，第1場安排賽後表演的全猿主場賽事，不用等到動紫趴，先唱出防疫的信心！

由主唱阿璞、小橘、霸天、劉逼與阿電組成的搖滾樂團「八三夭」是台灣相當具有代表性樂團，擁有多首人氣歌曲，2016年丶2017年都是「動紫趴」的座上賓。

近來「八三夭」的音樂作品豐富，持續火紅，在這2年的動紫舞台熱情開唱，吸引超過萬人進場，現場為大家留下美好的動紫回憶。

「八三夭」這次響應「想見你」企劃，將擔任賽後演出，主唱阿璞表示：「每年在全猿主場表演，都被10號隊友的應猿氣勢震撼，疫情影響了大家的生活，但是阻止不了大家一起唱跳的決心，希望大家健康！」

八三夭將在本周日賽後帶來有如動紫趴般的演出，一首接一首，包括去年人氣單曲《想要見你想見你想你》！

(中時 )