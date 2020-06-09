針對高雄市長補選，黨內不少呼聲，盼前新北市長朱立倫、黨主席江啟臣能夠御駕親征，對此，親近朱立倫人士透露，即便民進黨能在法律戰設下圈套，拖延至中央指派代理市長，但只要江啟臣下定決心，定調提出選舉無效之訴，朱立倫將隔天立刻遷籍高雄。朱家軍也出面呼籲，誰都應該拿出擔當，也呼籲江啟臣盡速做出決斷，到底提不提訴訟，得明快給答案。

出席新工落成典禮，面對高雄重起爐灶該由誰扛起，侯友宜力挺老大哥朱立倫承擔大任。侯友宜：「朱立倫前市長如果決定出來為黨選舉，這也是一個非常好的選擇，不畏戰、不懼戰，也不避戰，團結在一起。」

但面對韓國瑜任期僅到12日，倘若未提出罷免無效訴訟，高雄將在三個月內進行補選，屆時包括朱立倫在內，都無法趕在4個月內遷籍高雄，只能尋找在地人選。對此，朱家軍出面喊話，盼黨中央迅速定奪。

新北市議員葉元之：「所以這個就要黨中央的評估啊，還有韓市長的主觀意願啊，朱只是表達說如果真的需要他，他不會迴避，那我覺得這樣的態度，也是給黨中央其他人一個參考，因為目前好像有人說點名到黨主席，親征這些主席都沒有正式同意。」

而據掌握，親近朱立倫人士也透露，提出法律戰得考慮可能掉入民進黨圈套的風險，一路拖延訴訟 到2年期滿，由中央指派，但倘若國民黨中央下定決心，拍板提出無效之訴，朱立倫將隔天立刻遷戶籍，展現壯士斷腕決心。

國民黨立委林奕華：「我覺得不管是朱立倫，或任何人，其實我都希望在這時候，都能夠把這樣的擔當拿出來。」

面對黨生死存亡之際，同志接連喊話，任誰都得勇於承擔，是戰、是和，江啟臣主席得盡速拿出決斷。

(中時電子報)