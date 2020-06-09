兩台千萬超跑互撞結果會怎樣？近日有網友PO出照片，兩台黃色的藍寶堅尼竟迎面撞上，畫面曝光後讓不少人震驚，表示這實在太難得一見，並直呼：「貧民無法理解！」。

這兩台外型、配色極為相似的千萬超跑，7日在新加坡北邊的三巴旺住宅區迎頭互撞，根據新加坡媒體報導，兩台超跑都是號稱義大利國寶的藍寶堅尼，其中一台還是要價千萬的「大牛」Aventador S，事故發生後引起眾多路人圍觀，紛紛拿起手機拍照，驚呼看到一台就很稀有了，一次看到兩台還互撞，實在太少見。

所幸這起事故沒有造成任何人員傷亡，不過維修費用可能會創下天價。照片曝光後，吸引眾人關注，紛紛回應「看起來有像大黃蜂變形到一半」、「兩塊相撞的鳳梨酥」、「飄移失敗了」，還有台灣網友感嘆「這種心痛，我這種貧民無法理解」、「以新加坡買車的費用，可以買這種車的真的非常非常非常非常有錢」。

(中時電子報)