拜中國5月份電動車熱賣所賜，帶動特斯拉（Tesla）8日（周一）股價氣勢如虹，從開盤的919美元一路走升至949.92美元作收，刷新收盤紀錄。

據中國汽車協會（China Passenger Car Association）資料，特斯拉Model 3電動車5月在大陸熱銷1萬1,095輛，較前一月暴增205％。因新冠肺炎的影響，4月特斯拉中國電動車業績衰退，銷售不到4千輛。特斯拉在中國銷售的Model 3於上海廠製造。

(工商 )