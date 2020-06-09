特斯拉股價創新高 大陸業績助攻 13:262020/06/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜中國5月份電動車熱賣所賜，帶動特斯拉（Tesla）8日（周一）股價氣勢如虹，從開盤的919美元一路走升至949.92美元作收，刷新收盤紀錄。 據中國汽車協會（China Passenger Car Association）資料，特斯拉Model 3電動車5月在大陸熱銷1萬1,095輛，較前一月暴增205％。因新冠肺炎的影響，4月特斯拉中國電動車業績衰退，銷售不到4千輛。特斯拉在中國銷售的Model 3於上海廠製造。 (工商 ) #特斯拉 #電動車 #Model #銷售 #股價創新高 也許您會感興趣 財經熱門新聞 追殺也沒用？華為靠絕殺關鍵仍可望躺著賺 - 財經 破天荒！傳港府砸1000億救國泰航空 拿董事會2席次 - 財經 獨》兒童保單「特赦」 6月底前現有不停售 - 財經 - 工商 台積電股東會》董座劉德音驚吐1句 曝台積電諸多挑戰 - 財經 - 工商 沒華為死不了！台積電董座爆大咖客戶瘋搶… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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