兒童保單出現搶購潮，保險局緊急「特赦」。據了解，保險局長施瓊華9日上午親自主持會議，拍板三大結論，一是所有現售兒童保單可銷售到6月底，暫不停售，二是7月1日之後，兒童健康險若是以「退還保費給要保人」，可不計入61.5萬元的限額。

三是過去已投保兒童保單且額度已逾61.5萬元者，家長若堅持要投保第二張保單，要簽「聲明書」，但由於7月1日之後0到15歲被保險人的壽險也要符合死亡保障門檻，即190％，也就是有被收「危險保費」，但若15歲之前身故，只能退保費，家長若要投保要精打細算一下。

保險法107條修正案，總統預計10日公告，將在12日生效，即未滿15歲被保險人身故只能給付喪葬費用，依所得及遺贈稅法規定，現行標準就是61.5萬元，保險局原本要求若總統公告法令後，現行所有身故「退還保費」的兒童保單要立即停售或不得受理，以免違法，同時所有兒童保單的身保理賠金要合計，只要超過61.5萬元，壽險公司就不得再受理第二張保單。

壽險業本周掀起兒童保單搶購潮，業務員忙翻天，家長擔心未來只能買「不保本」保單，也就是15歲之前若沒有用到的醫療、失能保單，也不能退還保費，即「人財兩失」。

保險局長施瓊華為解決此問題，9日上午親自主持會議，拍板三大結論，即所有現售保單可以賣到6月底，先不用停售，不會有兒童買不到保障的問題；二是只要保單是15歲之前身故「退還保費給要保人」者，可不計入61.5萬元的限額，但若是退保費給「受益人」，就要算入額度。

三是過去已有投保兒童保單，要再加買額度，但合計已逾61.5萬者，只要家長簽聲明書，表達知道若15歲之前身故是退還保費，壽險公司即可受理核保。

壽險業者表示，此三項結論是「大解套」，兒童還是可以買到可保本的足夠保障，同時越年輕投保的相關險種，保費都會比較便宜，不用等到16歲再投保；另外就是只要是退保費要保人者，就可不要計入61.5萬元，兒童就可以趁保費便宜，買健康險、失能險、長照險等保單。

(工商 )