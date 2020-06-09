新冠肺炎疫情在今年初進入高峰，行政院原宣布研議推出以先消費、再折扣的振興酷碰券方案振興經濟，但在引發外界諸多討論後，政院又宣布要重新檢討，改推振興券，但隨著疫情趨緩，蘇揆最後拍版定案要發放振興三倍券，儘管方案名稱、適用對象、使用工具、用途多次改變，但從頭到尾，唯有「絕對不以發放消費券的形式發行」「排除電商平台」的主張堅持不變。

此外，行政單位研擬酷碰券政策時，在研擬時曾以「數位轉型」為由，堅定支持酷碰券使用「行動支付工具」，但到了「三倍券」時，卻又堅持電商平台不適用，也引發外界憂慮不利數位轉型，前後矛盾的立場，也令業者忍不住想問「為什麼」？

「希望三倍券別獨漏電商，畢竟不是每家電商業者在疫情期間都大賺錢。」以販售旅宿券、餐飲券，連結實體服務業的電商「GOMAJI夠麻吉」（夠麻吉）執行長吳怡達表示，以夠麻吉為例，原本賣的票券就已打折，疫情期間業績又下跌二成，「如果電商能夠使用三倍券，不僅可扶助業績，消費者也有更多選擇，希望政府能傾聽業者心聲。」

另一家電商業者「funNow」執行長陳庭寬則說，funNow的服務就是將消費者導向實體店家，包括旅宿、餐廳、美容美髮業者等疫情期間的「重災區」，因此近幾個月funNow業績也大受影響，如今卻被排除在三倍券適用範圍之外，讓他頗為失望。

據了解，包括「GOMAJI夠麻吉」「funNow」以及更多的中小型電商業者，在創業之初，都是在政府高喊「鼓勵新創事業」「致力數位轉型」等宣示，察覺電商平台應該是未來趨勢，才在台創業，也期盼他們的努力有朝一日能打響台灣電商界名號。因此，對於突如其來的「三倍券禁令」，可能會讓已經受疫情影響、業績慘跌的電商平台生計，更是雪上加霜。也因此，不少業者都私下感嘆「情感上真的難以接受」「仍在等待奇蹟中」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)