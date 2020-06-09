行政院日前公布將於七月起發放「三倍券」，但從「領券」到「使用」辦法，問題層出不窮、屢遭質疑，在實體商店使用三倍券是否可以找零的問題，同樣讓民眾無所適從，國民黨立委林奕華透露，有夜市業者私下告訴她，「若有客人拿面額五百元的三倍券來買六十元雞排，我絕對會找零。」她質疑，民眾如果把業者找的錢存起來，將折損振興效益。

不僅國民黨立委有意見，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬也對這項措施反彈；綠委許智傑更在行政院宣布「三倍券」隔天就表示「罵聲很多」，「要民眾先出一千元『買』三千元，還要被限制使用項目，當然會不滿。」

許智傑坦言，三倍券的設計是排除「替代性消費」，避免民眾用以購買柴、米、油、鹽等民生必需品，才能發揮刺激經濟的效果，因此使用限制是必要的，「但我還是支持直接發三千元面額的三倍券，才能減少民怨。」

三倍券尚未發放，中南部已傳出有業者願提供「現金換券」管道。一位中部立委透露，雖然政府禁止用三倍券換現金，但許多民眾認為現金比三倍券好用，起碼使用管道更多元；地方也盛傳有金主願意私下讓民眾用三倍券兌換現金，目前行情大約折價500元，也就是用3,000元的三倍券，可換2,500元現金。

一名便當店老闆表示，每賣一個便當才賺20至30元，但如果「收券」，立刻就能賺500元，投資報酬率超高。另一位夜市攤販則說，若有民眾拿三倍券來消費，請他找零，他就會順道問對方是否願意「換現金」，與顧客「共創雙贏」。

至於三倍券發放的程序，也引起外界不少質疑，「台灣人權促進會」在行政院決策前就警告，憑健保卡在四大超商領購三倍券有違法之虞；民眾黨立委蔡壁如也表示，依《全民健康保險法》第二條規定，健保卡僅能用於醫療行為，以及提供健保的醫療機構、健保署與其他政府機構從事相關合作時使用，而三倍券並不符合任何醫療目的，和任何醫療服務無關，政府卻帶頭違反相關規定，讓民眾曝露在資安風險下。

不過，蔡壁如的提醒，卻引來標榜「團結對抗疫情」的民眾攻擊，還以健保卡可用來繳稅、辦手機門號、銀行開戶及超商取貨為例，質疑為什麼不能領三倍券。

一位民眾黨幕僚私下表示，繳稅可解釋成政府機構合作事項，至於辦門號、開戶都要求「雙證件」，並非以健保卡為主，而且包括超商取件在內，都只是「出示」健保卡，而非插入讀卡機「讀取」健保卡內個資，相關網路貼文「完全是抹黑，以斷章取義的方式醜化民眾黨。」該幕僚更指出，類似言論若對象是執政團隊，早就遭檢舉是「假消息」，甚至被檢警約談，不過，如同哪些產業適用三倍券的爭議，誰在散布假消息，在「防疫皇帝大」的氛圍下，都是執政者說了算。

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(中時電子報)