以「X分鐘看完XX電影」系列短片知名的網紅谷阿莫，涉嫌改作13部影視作品，遭依違反《著作權法》起訴。台北地院審理期間，谷阿莫總計賠償數百萬元，陸續與迪士尼等5家片商和解，其中4間已撤告，最後一間科科公司「KKTV」要求刊登道歉啟示，谷阿莫今已在臉書上履行，近期也將獲撤告。

谷阿莫今在臉書上的道歉聲明全文說：「本人谷阿莫之前在介紹五分鐘看完W兩個世界影片裡，引用影片涉及科科公司之影片，本人日後在處理介紹相關影片時，一定注意著作權法相關規定，不再引用該公司取得著作權之影片，謹此聲明。」

檢方起訴指出，谷阿莫（本名仲惟鼎）自2015年初開始擷取3至5分鐘電影、影集片段，以「X分鐘看完XXX」等標題，評論電影及影集，放上網路供人點閱，爆紅之後，其中13部影片分別遭又水整合、科科電速KKTV、美商迪士尼、得利、車庫等5家影視公司指控侵權。

谷阿莫最初否認犯行，辯稱影片符合網路著作權合理使用原則，但檢察官根據片商提供的「逐幕分析表」，認定他涉嫌改作且涉及商業利益，並非在合理使用範圍，2018年依違反《著作權法》起訴他。

涉嫌改作的影片為《模仿遊戲》、《動物方程式》、《二十行不行TWENTY》、《姦臣：色誘天下》、《屍速列車》、《控制遊戲》、《異星引力》、《暗殺》、《STAND BY ME哆啦A夢》、《哆啦A夢劇場版大雄之宇宙英雄記》、《腦漿炸裂girl》、《近距離戀愛》、《W-兩個世界》。

(中時 )