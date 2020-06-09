號稱「台灣甲子園」的玉山盃青棒賽今（9）日在三重棒球場進行冠軍戰，由桃園市、高雄市爭霸，比賽前9局形成投手戰，雙方投手力保不失分。第10局起進入突破僵局制，桃園市攻下2分，並守住10局下，終於以2比0完封高雄市並奪得冠軍。

高雄市先發投手邱駿威投7局只被擊出4支安打，無失分，桃園市陳志杰先發6局也被敲4支安打，同樣無失分。在兩人的壓制下，比賽形成投手戰，打者都只能望本壘興嘆。投完規定的局數後兩人先後退場，由牛棚接力，同樣表現精采，打完正規9局0比0平手，必須進入突破僵局制決勝。

延長賽第10局上桃園市攻佔滿壘，藉著對方投手李承鴻的四壞球、觸身球擠回2分，率先打破鴨蛋。10局下，桃園市在後援投手吳秉恩奮力守住不失分之下，終於以2比0獲勝，暌違6年再奪玉山盃冠軍。

桃園市曾在2011-14年締造玉山盃四連霸，高雄市則為前年的冠軍，今天兩強交手，由桃園市勝出。

(中時 )