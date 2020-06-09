原住民歌舞展演。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

山椒魚手偶劇場。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

國內疫情趨緩之際，雪霸國家公園管理處活動一波接一波，自端午連假起，辦理系列環境教育活動，包含泰雅傳統歌舞展演、部落文化體驗、步道健行與生態觀察、親子故事屋與手偶劇場等，雪霸處解說教育課表示，活動報名期程陸續公布於雪霸國家公園官方網站，歡迎民眾踴躍參與。

解說教育課指出，端午連假期間，雪霸處邀情園區周邊的原住民展演團體，將在6月26、27日分別在汶水遊客中心及雪見遊憩區展演傳統歌舞；6月26日也能到武陵雪山登山口參與觀星，或選擇到觀霧走讀由原民文化、伐木年代及豐富生態交構而成的歷史步道。

三代同遊國家公園將於7月安排1梯次，前往雪見遊憩區周邊部落認識泰雅生活文化及農園生活；7至9月則在汶水遊客中心周邊辦理汶水摸魚活動，共4梯次，透過實際操作，學習溪流生物科調查的方法，凝聚親子情誼。

暑假分別在武陵、觀霧及雪見地區辦理Youth Camp活動，在武陵地區以登山體驗為主軸，觀霧地區為科學調查學習，雪見地區則為古道健行及攀登樹冠層體驗為主，邀請國內高中職及大專院校學生參加。

到部落住一晚活動，將於8至9月規畫2梯次之2天1日遊程，夜住雪見周邊部落民宿，體驗泰雅婚禮等傳統文化，並享用風味美食饗宴，還能體驗攀上21公尺樹冠平台觀察附生植物生態。

雪見遊憩區於7至8月辦理2梯次山徑健行活動，適合喜好自然生態的民眾闔家探索山徑之美；8月份在觀霧遊憩區也有大鹿林道西線、雲霧步道的自然體驗，帶您認識霧林帶特色植物，享受一趟知性與感性兼具的生態之旅。

觀霧山椒魚生態中心 7至8月推出手偶劇場表演、紙芝居繪本故事分享等，還有夜間觀察活動，帶領民眾認識與山椒魚同樣棲息於中海拔環境的哺乳類動物、蛾類、兩棲類生態；若想享受在海拔雲霧森林中揮汗工作的樂趣，可參加觀霧山椒魚棲地營造工作假期。

武陵七家灣溪觀魚臺7、8月將辦理定點解說活動，有機會一睹台灣鉤吻鮭的風采；晚間則推出「夜尋蟲蹤-夜間觀察活動」，帶領遊客觀察夜間昆蟲各種有趣的生態樣貌；武陵是園區內6條登山步道的起點，遊客中心也推出登山裝備及負重體驗活動。

暑期活動滿檔，雪霸處表示，活動報名期程將陸續發布，民眾可搜尋雪霸國家公園官方網站查詢，亦可加入臉書官方粉絲團「登峰造極 雪霸之美」，獲得更多雪霸最新訊息。

(中時 )