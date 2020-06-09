創世基金會在社會大眾支持下，三十四年來，提供植物人安養與到宅服務，幫助無數植物人家庭走過難關；近期受新冠疫情影響，百業蕭條，間接影響民眾捐贈意願，善款及愛心發票都銳減了不少，但服務不能間斷，創世基隆院發起「全民祈福 繪出幸福」公益繪畫比賽，號召幼兒園至國小學生，用繪畫為植物人祈褔，喚起民眾對植物人照顧服務的重視。

創世指出，擁恆文創園區長期熱心公益、關懷弱勢，得知創世基隆安養院舉辦繪畫比賽活動，籌措植物人尿布經費，拋磚引玉，擔任公益領頭羊，捐助8000張畫紙，同時號召大周報關股份有限公司、基隆國際青年商會、基隆市許姓宗親會、基隆市黨部、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司、基隆西北扶輪社、基隆市余徐涂姓宗親會、台灣國際造船(股)公司基隆廠職工福利委員會、泉益加油站股份有限公司、基隆東南扶輪社、鴻昇益有限公司、立吉運土木包工業有限公司，一同參與公益，助植物人安養服務。

創世說，「全民祈福 繪出幸福」繪畫比賽分為幼兒園組、國小（低、中、高年級組)組別，從6月8日起至6月26日收件，7月中旬聘請評審評比後公佈得獎名單，歡迎親子一踴躍報名參加。

(中時 )