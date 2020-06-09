公家納骨塔櫃位不敷使用，台中市議員施志昌9日至大甲分館納骨塔會勘增設櫃位工程。生管處表示，大甲、沙鹿納骨塔將新增4269個櫃位與105座個人儲骨箱，預計18日動工，10月中可完工。

施志昌表示，近來台中大舉進行公墓遷葬，使得原本就稀缺的公家納骨塔位更為缺乏，公墓遷葬已成為必然趨勢，除了優化景觀，也能為民眾增加更多的休憩空間。

施志昌指出，市府應新增更多納骨塔位，才能因應大舉遷葬趨勢，否則鄉親時常來陳情塔位難等，對於已故先人去處始終放不下心。他說，為了讓先人能有安穩去處，他從擔任立法院副院長蔡其昌特助時，就持續爭取海線新增納骨塔位。

生管處表示，這次大甲納骨塔新增1872個塔位，沙鹿納骨塔新增2397個以及個人儲骨箱105座。納骨塔位新增工程設計加建造總經費1300萬，預計18日動工，工期120天，最快將於10月中完工。

施志昌指出，除了大甲與沙鹿新增納骨塔位外，為了因應未來大甲東公墓遷葬，也希望今年發包興建之外埔納骨塔，讓先人能有安息之處與促進地方的發展。

(中時 )