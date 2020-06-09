高雄市長韓國瑜罷免案通過，中選會預計本周公告結果，韓國瑜將被解職市長，由行政院指派代理市長，若韓國瑜不提出罷免無效訴訟就會啟動市長補選。民眾黨立委張其祿表示，韓國瑜因為帶職參選總統，被認為是落跑市長而被罷免，因此黨籍立委不會參加補選，他個人也沒有意願。至於是否有跟國民黨合作空間，負責民眾黨組織的立委蔡壁如說，如果是推大家可以接受的高雄在地年輕人，並以無黨籍參選，不反對。

張其祿表示，高雄市長補選自提人選或跟其他黨理念相近的人選合作都是可能的選項，黨內會先找尋是否有興趣的人才，要是沒有適合人選，近期民眾黨會提出對高雄發展的一些主張，若其他黨人選與民眾黨理念相近，並說明清楚政見及當選後願景，不排除合作的可能性。

高雄市長補選部分，綠營以行政院副院長陳其邁呼聲最高，藍營傳出朱立倫等大咖可能會投入補選。蔡壁如認為，民主時代，大家都有參選權利，不過，高雄需要在地人來當市長，而不是空降部隊。

至於民眾黨是否保有跟國民黨合作空間，蔡壁如說，如果推出高雄在地年輕人，大家可以接受並用無黨籍參選，不反對。

中選會預計本周公告解除韓國瑜職務，行政院將會立即指派代理市長，傳出先前曾代理花蓮縣長的法務部次長蔡碧仲是可能人選，蔡壁如說，對人選沒有特別想法。

(中時 )