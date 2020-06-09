晶技(3042)股東會通過每股配息2.5元；儘管智慧型手機市況不明，晶技表示，第3季業績仍有機會比第2季好，若遞延推出新機的手機客戶需求如預期，第4季亦不看淡，下半年業績會比上半年好。

晶技今天舉行股東會，2520以下小型化石英元件產品自去年下半年開始供給吃緊，帶動晶技業績自去年下半年展現成長力道，晶技108年合併營收為84.3億元，年成長3.36%，營業毛利為20.07億元，年成長9.85%，合併毛利率為23.81%，年增1.4個百分點，稅後盈餘為6.71億元，年成長4.19%，每股盈餘為2.17元，今天股東會通過每股配息2.5元。

儘管新冠肺炎疫情全球延燒，晶技因大陸廠復工順利，讓晶技前4月業績未受新冠肺炎疫情影響太多，晶技自結前4月稅前盈餘歸屬於母公司業主為4.28億元，年增226.8%，每股稅前盈餘1.38元，累計前5月合併營收為38.59億元，年成長34.05%；由於PC、IoT、網通及手機需求面相當強，晶技預估第2季業績有機會優於第1季。

展望下半年，晶技表示，儘管美系手機品牌廠新機有遞延跡象，預估8月或9月才會放量，陸系手機品牌廠第3季出貨略有影響，但第3季可望略優於第2季，若遞延推出新機的手機客戶需求如預期，第4季亦不看淡，下半年業績會比上半年好。

(時報資訊)