台泥(1101)今日舉行股東會，董事長張安平表示，疫情影響外在環境不確定因素多，對今年營運展望看法謹慎，但歐洲、中亞水泥事業依舊照進度走，今年將揮軍非洲象牙海岸，打造環保水泥廠，預計第三季投產。另外，主動提出金昌石礦辦環現差，環保署審查期間礦區停工，張安平強調，金昌石礦案，爭取社會各界信任與認同，是公司完善人與環境間複雜關係的重要拼圖，也是對蔡英文總統日前接見環團代表時，強調兼顧經濟發展和環境永續的響應。

張安平說，疫情衝擊全球各產業，但公司提前做好了準備，公司財務基礎相對穩固，各項進度及目標不受影響，在疫情期間，台泥已在土耳其完成包括五家上市公司及一家非上市公司，合併後的上市公司已經恢復交易。而在象牙海岸新廠由於疫情影響，原先在第二季投產的計劃，延遲至第三季，產能暫定80萬噸。

台泥的金昌石礦在2008年通過環評以來，陸續向內政部、經濟礦務局等機關提出許可申請，中間曾主動向環保署提出環差報告，但被認定無必要。最後於2016年8月獲經濟部同意開發施工。同年12月，環保署突然要求環現差報告，台泥提出行政訴願；隔年2017年3月，行政院決定原處分撤銷。2019年5月，台北高等行政法院推翻行政院決定，要求金昌石礦必須補送環現差報告，才能繼續動工。台泥因此提出上訴，目前仍在訴願中。

張安平說，有自信花蓮和平的礦區作業是世界上最環保的礦區之一；我們並不認同法律上金昌石礦被要求辦理環現差。但台泥也體認到，如果我們主動進行環現差，各界能夠理性面對問題，增進社會中相互間的理解，並且體認到在現代社會中，工業是人類生活與文明深不可分的一部分，那麼台泥作為標竿企業，我們願意承擔。我們願意跟各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。

(時報資訊)