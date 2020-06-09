近日大陸中共中央、國務院印發《海南自由貿易港建設總體方案》提出「放寬離島免稅購物額度至每年每人10萬元（人民幣，下同）」，這對消費者和免稅行業來說，無疑是重大利多。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林認為，免稅購物是發展海南自貿港、推進國際旅遊消費中心建設一張重要的牌，既是疫情下形成海南自貿港開局新亮點的重大舉措，也是充分發揮大陸超大規模市場優勢和內需潛力。

除了大陸業者積極耕耘海南島自貿港的免稅商機外，同時海南省方面也在積極接觸國際免稅零售巨頭，計畫引入海南。方案公佈後的第一天，海南省委書記劉賜貴就與世界最大機場免稅

商杜福睿集團透過視訊連線，討論推進相關領域合作。

面對大陸國內外競爭對手，中國國旅也加強海南佈局。今年5月7日宣佈擬以20.65億元價格收購公司控股股東中國旅遊集團持有的海南省免稅品公司51％股權，預計將納入中國國旅合併報表範圍。

而相關商機在海南也具體看到回溫。據《證券時報》報導，五一假期在免稅購物「5月五折」促銷活動的刺激下，節日期間海口美蘭機場免稅店和日月廣場免稅店共接待購物人數2.56萬人次，銷售額6237.24萬元，年增率18.57％，人均花費2431.96元，也成長23.65％。

(旺報 )