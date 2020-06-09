南華早報報導，國泰航空將進行400億港幣（約台幣1532億）的重整計畫，其中香港政府將提供300億港幣（約台幣1150億元）的紓困金，消息人士透露，港府將取得兩名「觀察員」席次，獲准進入國泰董事會，有權參與集團營運。

據了解，港府帶頭推動的增資案，內容包含發行優先股、貸款等，全力推動香港保有航空樞紐的地位。港府可能會在下午對金援國泰一事做出說明。

新冠肺炎疫情重創旅遊及航空業，原本陷入營運困境的國泰航空業績更慘，截至今年4月，國泰及國泰港龍未經審核虧損已高達45億港元，每日平均載客數僅500人，近期頻傳大裁員及公司重整的消息。

國泰航空表示，透過這項資本重組計劃，以助維持競爭力及營運，同時繼續履行對香港的承諾，支持香港作為國際航空、金融及商業樞紐。

該計劃共分三部分，旨在為國泰航空提供充足的資金以應對全球航空業下滑，並提供一個穩定的財務平台，讓國泰航空全面檢討業務及進行業務轉型，以反映環球旅遊市場的新勢態。

資本重組計劃由三個部分組成：

• A部分：國泰航空在取得必要股東批准的前提下，向香港特別行政區政府發行港幣195億元的優先股及分離認股權證

• B部分：國泰航空在取得必要股東批准的前提下，向現有股東配發港幣117億元的供股股份

• C部分：香港特別行政區政府向國泰航空提供港幣78億元過渡性貸款，並可即時提取使用。

國泰航空集團主席賀以禮表示：「我們感謝香港特別行政區政府的資金支持，讓國泰航空能維持營運及繼續為香港的國際航空樞紐作出貢獻。我們亦感謝各股東對國泰航空的長遠未來抱有信心，並相信國泰航空管理層的能力，在集團面對歷來最具挑戰性的時刻，繼續帶領航空公司渡過困境。」

(中時電子報)