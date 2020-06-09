一架美軍C-40行政專機9日上午循國際民航航線飛航，向我民航管制權責機關申請過境，接受臺北飛航情報區內臺北區管中心管制。中華戰略學會研究員張競9日受訪指出，美軍機原航線是自沖繩經台灣東岸飛往泰國的既定行程，今日是受國軍打靶影響，才轉向西岸借道。

張競表示，本日國軍東岸有射擊訓練活動，美軍行政機平日由琉球飛往泰國烏打拋空軍基地，由沖繩啟程會沿著G581航路，轉向通過恆春VOR，再轉向南飛至泰國；這個航線是家常便飯，亦接受我民航管制。

張競指出，但本日東岸R-17靶區，國軍實施射擊演訓，儘管不影響G581飛航安全，但是顯然美軍行政專機不願冒上任何風險，因此改由本島西岸航線飛航過境。

張競表示，該機沿民航R595航路，進入臺北飛航情報區鞍部，再向沿W4 航路，於西港空域轉接進入A577 航路，直到KABAM管制點後，向臺北區管中心報離，離開臺北飛航情報區，轉接N892航線向南飛航，最後降落於泰國烏打拋(U-TAPAO)機場。

(旺報 )