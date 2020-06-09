台中市長盧秀燕9日表揚善心挺防疫的熱心企業、團體與民眾，感謝他們響應政府防疫工作。盧表示，新冠肺炎疫情期間，許多民間企業團體及民眾，不僅高度配合市府防疫政策，更主動捐贈各項防疫物資，協助市府防疫，展現「愛台中」精神，以實際行動「挺台中」，她代表全體市民及市府致謝。

衛生局長曾梓展表示，防疫期間，市府陸續接獲各企業、團體與民眾捐贈物資，包括裕毛屋企業捐贈口罩、陳文奎捐贈水果、施鐘林捐贈全身式防護衣及額溫槍、台中慈濟醫院捐贈牛軋糖禮盒及喜餅禮盒。

此外，台中市牙醫師公會理事長黃怡仁捐贈酒精、達源貼合公司捐贈防護面罩、國際扶輪3462地區捐贈防護衣及口罩固定片、台中市議員陳清龍捐贈防護面罩、台灣法意美學交流促進協會捐贈花藝作品、明昌國際工業公司捐贈透明隔板、老井極上燒肉及旅禾泡芙之家公益捐款等。

衛生局強調，收到的各式物資及款項，全數提供市府及醫護人員，用於防疫工作所需，後疫情階段各項日常及休閒活動陸續解禁，市民雖已逐步恢復正常生活，但也提醒市民保持防疫警覺，珍惜目前得來不易的防疫成果，市府將與所有市民一起努力。

(中時 )