東森戲劇《姊妹們 追吧》熱播中，8日播出劇情中，坤達趁著酒意向張允曦（小8）表白，對女方深情喊話「我好像真的喜歡上妳了，莫名其妙的喜歡，不能控制的喜歡」，真摯告白甜翻一堆觀眾。9日最新劇情，將播出兩人開拍後的第一場吻戲，但這場戲卻讓坤達差點崩潰。

這場戲前前後後親了超過20次，光喬角度跟NG就超過一半的份量。就連小8戲裡的媽媽葛蕾在一旁都看到親自下海，跟小8嘴對嘴練習，還玩笑說「不然我替女兒下場好了」。

小8表示這是她第二次拍吻戲，上次吻戲大概是10幾年前，自己也多年沒接吻，拍攝時緊張害羞到不行。對戲時狂問「什麼時候閉眼睛？」、「我要怎麼不緊張？不怕他？」開拍時更無意識往後躲，嘴巴抖到不行，副導還要躲在小8身後，擋住她的背不讓她往後退，坤達的嘴巴還努力往前嘟過去，自嘲不是在拍吻戲，好像是急著想吃東西。

坤達說「拍吻戲通常兩人的頭都會轉，但小8實在太緊張，一度親到我覺得她像電風扇自動擺動，但我表情還是要很深情」。他直說「這場戲是我演藝生涯瓶頸」，笑說好歹拿過華劇最佳接吻獎，但這次吻戲卻瘋狂失敗，堪稱他吻戲的滑鐵盧。事後小8安慰坤達「這樣你以後拍戲碰到什麼困難都不怕啦」，坤達只好無奈點點頭，引起全場大笑。

《姊妹們 追吧》坤達和張允曦(小8)拍吻戲卻NG不斷。（東森提供）

《姊妹們 追吧》坤達喜歡張允曦(小8)已久。（東森提供）

《姊妹們 追吧》坤達向張允曦(小8)表白。（東森提供）

(中時 )